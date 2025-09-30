بعد العروض والتخفيضات الحالية.. هل الوقت مناسب لشراء إطارات للسيارة؟

تشهد أسواق إطارات السيارات في مصر حاليًا موجة تراجعات لافتة في الأسعار والعروض، حيث باتت بعض منافذ البيع تقدم خصومات وهدايا على الإصدارات القديمة من الإطارات وأيضًا خصومات وتقديم إطارات هدية عند شراء عدد أكبر من الإطارات لجذب العملاء.

نستعرض فيما يلي متوسط أسعار الإطارات في مصر:

متوسط الأسعار حسب المقاسات

‎15‎ بوصة حوالي 2,500 – 3,500 جنيه

‎16‎ بوصة حوالي 3,000 – 4,500 جنيه

‎17‎ بوصة حوالي 3,500 – 5,500 جنيه

‎18‎ بوصة حوالي 4,500 – 6,500 جنيه

‎19‎ بوصة حوالي 5,500 – 8,000 جنيه

‎20‎ بوصة حوالي 7,000 – 10,000 جنيه

‎21‎ بوصة حوالي 10,000 – 14,000 جنيه

وتقدم المتاجر عروض قوية للتخلص من المخزون القديم وجذب المشترين. فمن بين العروض البارزة التي ظهرت مؤخرًا هي خصومات تصل إلى 30 إلى 75٪ على إطارات قديمة في متاجر إلكترونية، مع تقديم عروض إضافية مثل تركيب مجاني أو قسائم شرائية.

كما تروج بعض المتاجر لخصومات تراعي اختلاف المقاسات، فتقدم أسعارًا أرخص للإطارات ذات المقاسات المتوسطة أو الأقل طلبًا، بينما تحتفظ بأسعار أعلى للمقاسات الكبيرة والعلامات المميزة.

أيضًا هناك بعض الحملات مثل "اشترِ 2 و احصل على التركيب مجانًا" أو "اشترِ 3 و احصل على الرابع مجانًا" أو "احصل على هدية مع كل إطارات جديدة".

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟