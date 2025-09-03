بعد تراجعها 70 ألف جنيه| أرخص طرازات "سيات" في مصر تنافس هذه السيارات

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة "كيان إيجيبت" الوكيل المحلي الحصري لعلامة "سيات" Seat التجارية في مصر، عن تراجع أسعار أرخص طرازاتها إبيزا هاتشباك موديل 2025 بقيمة 70 ألف جنيه بالسوق المحلي.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية عن تراجع الفئة Reference القياسية من سيات إبيزا إلى 999 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و69 ألف جنيه.

وتقدم الفئة FR الثانية من إبيزا مقابل مليون و199 ألف جنيه، أما الفئة FR-Black Edition تباع خلال الشهر الجاري بمليون و259 ألف جنيه.

ويتناول التقرير التالي أبرز منافسي إبيزا هاتشباك في مصر بعد تراجع أسعارها:

ستروين C3

تقدم السيارة ستروين C3 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.055.000 للفئة Feel الأولى و1.190.000 جنيه للفئة Shine الأعلى تجهيزًا.

سوزوكي سويفت

تقدم السيارة سوزوكي سويفت هاتشباك موديل 2025 في مصر حاليًا بسعر رسمي 849.900 جنيه.

هيونداي i30

تقدم هيونداي i30 موديل 2026 هاتشباك بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و149 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و349 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

أوبل كورسا

يتيح الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر السيارة كورسا هاتشباك موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة بسعر 1.280.000 جنيه.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من أوبل كورسا بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

اقرأ أيضًا:

بي إم دبليو تعلن تجميع سيارتها X3 الرياضية رسميًا في مصر

في 48 ساعة.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى ربع مليون جنيه

بعد انتهاء العرض.. أسعار نيسان سنترا 2026 ترتفع 32 ألف جنيه في سبتمبر