في 48 ساعة.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى ربع مليون جنيه

شهدت الساعات الأولى من شهر سبتمبر الجاري، إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار نحو 14 سيارات جديدة، وذلك بنسب تراوحت بين 25.000 وحتى 250.000 جنيه.

ويأتي الإعلان عن تخفيض الأسعار بحسب خبراء، إلى التنافسية الشديدة في السوق ووفرة المعروض بعد عودة الاستيراد، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

وكانت من أبرز العلامات التجارية التي تراجعت أسعارها سيارات سيات، وهيونداي، وكوبرا، وتبدأ أسعارها من 945 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات التي انخفضت أسعارها:

سيات ليون

حصلت السيارة سيات ليون موديل 2025، على تخفيض بلغت قيمته 100 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد لدى الوكيل مليون و 147 ألف جنيه مصري للفئة الوحيدة المتاحة.

سيات أورونا

حصلت سيات أرونا الجديدة على تخفيض بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت تباع سيات أرونا موديل 2025 بسعر مليون و 290 ألف جنيه مصري بدلًا من مليون و 320 ألف جنيه مصري.

سيات أتيكا

حصلت أتيكا على تخفيضات لافتة وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 ألف جنيه على بعض الفئات، لتبدا من مليون و 709 ألف جنيه، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

سيات إبيزا

تراجعت أسعار سيات إبيزا الجديدة 70 ألف جنيه، وأصبح سعرها للفئة Reference القياسية من سيات إبيزا إلى 999 ألف جنيه مليون و69 ألف جنيه سابقًا.

كوبرا ليون

تراجعت أسعار كوبرا ليون بقيمة 25 ألف جنيه، وهي تتوفر محليًا بفئة واحدة من التجهيزات مليون و774 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار

تراجعت أسعار كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2025 بقيم تتراوح بين 240.000 و 250.000 جنيه، وأصبحت تباع بسعر يبدأ من 2.199.000 جنيه للفئة IMPULSE الأولى بدلًا من 2.449.000 جنيه، و2.299.000 جنيه للفئة CONTROL الأعلى تجهيزًا مقابل 2.539.000 جنيه سابقًا.

هافال H6 HEV

تراجعت أسعار هافال H6 HEV بقيمة 100 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، وهي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة تباع بسعر رسمي 1.590.000 جنيه مقارنة بـ1.690.000 جنيه سابقًا.

هافال جوليون

تراجعت أسعار هافال جوليون بقيمة ثابته 75 ألف جنيه، وتقدم الفئة Deluxe من جوليون الجديدة بمليون و175 ألف جنيه بدلًا من مليون و250 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا أصبح سعر الجديدة مليون و225 ألف جنيه مقارنة بمليون و300 ألف جنيه سابقًا.

هيونداي إلنترا AD

تراجعت أسعار هيونداي إلنترا AD رسميًا بواقع 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 945.000 جنيه للفئة Baseline، ومليون و30 ألف جنيه للفئة Modern، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد مليون و135 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة محليًا بتخفيضات تراوحت 25 ألف جنيه للفئة الأولى و65 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة 75 ألف جنيه. وبهذا الانخفاض أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 875 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 915 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة "لاكشري تيربو" فقد أصبحت بسعر 980 ألف جنيه.

شيري EQ7

تراجعت أسعار شيري eQ7 الكهربائية الجديدة بقيمة 121 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي مليون و 599 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

حصلت شيري تيجو 7 على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 66 ألف جنيه على الفئة الأولى وإلى 81 ألف جنيه على الفئة الثانية. وبهذا أصبحت الأسعار الجديدة بعد التخفيض على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 929 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 999 ألف جنيه.

إكسبينج G6

تراجعت أسعار إكسبينج G6 الجديدة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 180 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 450 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ 2 مليون و600 ألف جنيه.

إكس بينج G9

تراجعت أسعار إكس بينج G9 من 100 إلى 200 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون 250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين 150 ألف جنيه.

