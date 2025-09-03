بي إم دبليو تعلن تجميع سيارتها X3 الرياضية رسميًا في مصر

كتب - محمود أمين:

كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في مصر، عن بدء إنتاج وتجميع طراز BMW X3 داخل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تمثل تعزيزًا لخطط توطين صناعة السيارات الفاخرة في السوق المصري.

أكد محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو، أن الشركة حققت منذ عام 2003 مبيعات بلغت نحو 3.5 مليون سيارة، مشيرًا إلى أن إنتاج BMW X3 محليًا يعكس توجه المجموعة نحو زيادة عدد الطرازات المنتجة في مصر بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.

وأضاف قنديل في كلمته على هامش الإعلان عن X3 المجمعة بمصر أن السيارة ستتوفر عبر فئتين، على أن يتم الكشف عن أسعارها في يناير 2026، فيما يبدأ تسليم الوحدات للعملاء خلال فبراير من العام نفسه.

من جانبه قال مهاب أحمد، رئيس قطاع التسويق في جلوبال أوتو، إن BMW X3 xDrive30i ستطرح بمحرك رباعي الأسطوانات بسعتي 1600 و2000 سي سي، بقوة تصل إلى 285 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى منظومة الدفع الكلي.

وتتمكن السيارة من الانطلاق من الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 6.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر/ساعة.

يذكر أن مجموعة جلوبال أوتو كيانًا استثماريًا مشتركًا يجمع بين مجموعة «علي الغانم وأولاده للسيارات» الكويتية، وشركة «محمد يوسف ناغي موتورز» السعودية، إلى جانب مجموعتي «العرجاني» و«الصافي» المصريتين.

وتستند هذه الشراكة إلى خبرات طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع السيارات الفاخرة، حيث تتولى «علي الغانم وأولاده» وكالة BMW في الكويت والعراق، فيما تعد «محمد يوسف ناغي موتورز» وكيلًا رسميًا لعلامات BMW وMINI وRolls-Royce في المملكة العربية السعودية لأكثر من 20 عامًا.