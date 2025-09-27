بـ 3 ملايين و200 ألف جنيه.. طرح هونشي EHS9 الكهربائية في مصر رسميًا

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي EHS9 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري في حفل مميز بالمتحف المصري الكبير.

تأسست هونشي عام 1958 كجزء من مجموعة FAW، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وبدأت العلامة الصينية في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي EHS9 الكهربائية الجديدة كليًا بمصر:

تعتمد هونشي EHS9 على محركين كهربائيين بنظام دفع كلي للعجلات، ببطارية سعة 99 كيلووات، بقوة 686 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن.متر، وتسير 441 كم/ساعة في الشحنة الواحدة

تقدم هونشي EHS9 الجديدة كليًا في مصر بطول 5209 مم، عرضها 2010 مم، وارتفاعها 1731 مم مع قاعدة عجلات 3110 مم، مع سعة تخزين خلفية تبدأ من 438 لتراً وتصل حتى 1814 لتراً عند طي المقاعد.

تأتي مقصورة هونشي EHS9 مكونة من 6 مقاعد كهربائية مزودة بخاصية التدفئة والتبريد، مع إمكانية المساج لمقاعد الصفين الأول والثاني، بالإضافة إلى 3 شاشات رئيسية مقاس 16.2 بوصة لكل منها، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة.

تقدم هونشي EHS9 الفاخرة بمنظومة أمان متكاملة أبرزها 8 وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق، نظام ثبات إلكتروني، كشف النقاط العمياء، تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، فرامل الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى مراقبة محيط السيارة بكاميرات 360 درجة ومثبت سرعة متكيف. كما توفر أنظمة مساعدة لصعود المرتفعات ونزول المنحدرات ودعم القيادة الذاتية على الطرق السريعة.

تقدم هونشي EHS9 الكهربائية في مصر بفئة واحدة بسعر 3 ملايين و200 ألف جنيه.