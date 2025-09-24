أسعار ومواصفات شيري تيجو 4 برو 2026 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

طرح كوبرا ليون 2026 في السوق المصري.. بنفس الأسعار دون زيادة

بعد تقديمها رسميًا.. تعرف على أسعار أرخص سيارات أودي 2026 في مصر

الكشف عن أسعار أودي Q6 e-tron الكهربائية موديل 2026 في مصر

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، السيارة تيجو 4 برو موديل 2026 بتخفيض يتراوح بين 25 إلى 75 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 الجديدة المجمعة محليًا بـ 3 فئات بسعر رسمي يبدأ من 875 ألف جنيه للفئة Comfort القياسية، والفئة Luxury بـ915 ألف جنيه، والفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا 980 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 4 برو الجديدة في مصر بعد التخفيض:

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

اقرأ أيضًا:

مع استمرار تراجع الزيرو.. هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة مستعملة؟

طرح كوبرا ليون 2026 في السوق المصري.. بنفس الأسعار دون زيادة

سيارتان موديل 2026 من تويوتا اليابانية في مصر.. تعرف على أسعارهما