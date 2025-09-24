سيارتان موديل 2026 من تويوتا اليابانية في مصر.. تعرف على أسعارهما

طرح موديلات 2026 لعلامة سيات في مصر بأسعار تبدأ من 999 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة 7 راكب في مصر

طرح كوبرا ليون 2026 في السوق المصري.. بنفس الأسعار دون زيادة

أسعار ومواصفات شيري تيجو 4 برو 2026 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

قبل ساعات، أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة كورولا سيدان العائلية الشهيرة.

وتعد تويوتا كورولا ثاني سيارات العلامة اليابانية التي تقدم بموديل 2026، حيث يتيح الوكيل المحلي، السيارة تويوتا فورتشنر الـSUV متعددة الاستخدامات الكبيرة منذ أشهر.

فيما يلي استعراض لأسعار ومواصفات "كورولا" و"فورتشنر" موديل 2026:

تويوتا كورولا

تتاج تويوتا كورولا الجديدة بـ5 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.400.000 جنيه، والفئة Smart سعرها الرسمي 1.500.000 جنيه.

أما الفئة Smart المزودة بسقف بانورامي سعرها الرسمي 1.600.000 جنيه، بينما سعر الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا تباع مقابل 1.650.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

تويوتا فورتشنر

تتوفر تويوتا "فورتشنر" Fortuner الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 3.4 مليون جنيه للفئة الصغيرة 2X4 و 3.7 مليون جنيه للفئة الأولى رباعية الدفع، و3.9 مليون جنيه للفئة رباعية الدفع الأعلى تجهيزًا.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المصري بنوعين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئة الأولى، بينما المحرك الثاني يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل.

تعتمد تويوتا فورتشنر على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

دعمت تويوتا سيارتها فورتشنر بعدد من أنظمة الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبيًا عند المنعطفات أو أثناء المناورة؛ كما تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.