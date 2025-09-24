مع استمرار تراجع الزيرو.. هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة مستعملة؟

يعيش سوق السيارات المصري منذ الربع الأول من عام 2025 الجاري، حالة من النشاط والحركة في ظل التخفيضات المستمرة بأسعار العشرات من الجديدة التي اعلن عنها الشركات ووكلاء العلامات التجارية.

ويأتي الإعلان عن تخفيض الأسعار بحسب خبراء، بدافع التنافسية الشديدة في السوق ووفرة المعروض بعد عودة الاستيراد، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

التراجعات الكبيرة بأسعار "الزيرو" شجعت الكثير من المستهلكين الذين كانوا يؤجلون قرارات الشراء، ولم يقتصر ذلك على سوق الجديد ولكن امتد إلى سوق السيارات المستعملة.

وفي هذا السياق أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن الوقت الحالي هو الأفضل أمام المقبلين على شراء سيارة "مستعملة" تتراوح أسعارها بين 700 ألف ولا تتجاوز مليون ونصف جنيه.

وأَضاف أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن السيارات التي تزيد أسعارها عن مليون ونصف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه في سوق المستعمل، يجب أن تنخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة 5%.

وتابع أن المنافسة خلال الأشهر الماضية سواء كانت في الزيرو أو المستعمل قوية للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، معلقًا "المنافسة تصل حد تكسير العظام".

وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن سوق المستعمل لا زال يعاني من بعض المغالاة في ارتفاع الأسعار، وذلك مقارنة بالتخفيضات الكبيرة والمستمرة بأسعار الزيرو.

ووجه نصيحته للبائعين أن يكونو أكثر حكمة ويعتدلوا في أسعار طرازاتهم، معلقًا: "إذا لم يحدث ذلك لن تباع السيارة ولو بعد سنة".

