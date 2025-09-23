سيارة SUV تبدأ كيا الكورية تصنيعها في مصر مطلع 2026.. ما هي؟

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جيتور التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي، والتي كشفت عن تراجع أسعار السيارة T2 الـSUV الرياضية بقيمة 90 ألف جنيه.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة أصبحت أسعار جيتور T2 موديل 2026 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر سبتمبر الجاري مليون و775 ألف جنيه بدلًا من مليون و865 ألف جنيه.

تتوفر جيتور T2 التي يصفها مستهلكين في مصر بـ"لاندروفر ديفندر" الصينية بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر.

تتميز T2 بتصميم عصري وأبعاد كبيرة حيث يبلغ طول السيارة 4,785 مم، وعرضها 2,006 مم، وارتفاعها 1,880 مم، ما يجعلها تتمتع بمساحة داخلية رحبة توفر راحة للركاب في الرحلات الطويلة.

كما أنها مجهزة بقاعدة عجلات ممتدة طولها 2,800 مم، مما يعزز من استقرار السيارة أثناء القيادة. وبفضل الخلوص الأرضي الذي يصل إلى 220 مم، يمكن للسيارة التعامل مع مختلف أنواع التضاريس بمرونة.

تولي T2 أهمية كبيرة لأنظمة السلامة، حيث تضم مجموعة من الأنظمة المتطورة التي تضمن حماية الركاب في جميع الأوقات. تشمل هذه الأنظمة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

تم تزويد السيارة أيضًا بنظام ثبات إلكتروني ESC، ونظام مساعد الفرامل في حالات الطوارئ EBA، إلى جانب مساعدات الصعود على المرتفعات والنزول السلس من المنحدرات. وفيما يتعلق بمساعدات القيادة، تحتوي السيارة على كاميرا خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد للبقعة العمياء.

على صعيد التجهيزات الداخلية، تتمتع T2 بمجموعة من الأنظمة الترفيهية والتقنية الحديثة التي توفر راحة ومتعة للركاب. شاشة العدادات LCD بحجم 10.25 بوصة تقدم عرضًا واضحًا للمعلومات، فيما تحتوي السيارة على شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة لعرض تطبيقات الترفيه.

تدعم السيارة "T2" أيضًا الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي عالي الجودة مكون من 6 سماعات، ما يضمن تجربة صوتية ممتازة.

المقاعد الأمامية في السيارة مزودة بخاصية التهوية وذاكرة لضبط المقعد، بالإضافة إلى خاصية ضبط المقاعد كهربائيًا في 6 اتجاهات.، نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، فضلاً عن عجلة قيادة مغطاة بالجلد وقابلة للتعديل يدويًا في 4 اتجاهات.

يقدم وكيل جيتور في مصر السيارة T1 الجديدة بضمان لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر على المحرك، وضمان على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

