مع اقتراب الزيادة.. تعرف على أقل السيارات استهلاكًا للبنزين بمصر

يبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديدة، عن الطرازات المزودة بمحركات اقتصادية في استهلاك الوقود، وخاصة بعد الزيادات المتتالية بأسعار المحروقات في مصر.

وتستعد مصر إلى تطبيق زيادة جديدة بأسعار مشتقات البنزين المختلفة خلال شهر أكتوبر الجاري، ذلك بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة.

وأكد مدبولي، أن الزيادة التي سيتم تطبيقها بعد أسابيع قليلة تتماشى مع تعهدات الوزارة بعدم رفع الأسعار إلا بعد مرور ستة شهور على آخر زيادة والتي كانت في الربع الأول من العام الجاري.

ومع تسارع التطور التكنولوجي في تصنيع المحركات، انضمت العديد من السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية الـSUV إلى قائمة السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، وباتت من بين اختيارات عملاء سوق السيارات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أقل 5 سيارات كروس أوفر استهلاكا للوقود بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري:

نيسان جوك

جوك تقدم في مصر مزودة بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من ٧سرعات، توفر جوك ثلاثة أوضاع للقيادة من بينها الرياضية والاقتصادية.

تستهلك سيارة نيسان في المتوسط 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كلم.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

أودي Q2

أودي Q2 الجديدة تعمل بمحرك تيربو مكون من أربع أسطوانات سعة 1.0 لتر، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، بقوة 115 حصان.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر أودي Q2 الكروس أوفر موديل 2025 في السوق المصري خلال الشهر الجاري بفئة واحدة S-line سعرها 2 مليون و75 ألف جنيه.

أوبل كروس لاند

تقدم أوبل كروس لاند بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، يولد عزم 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، و عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 1500 لفة بالدقيقة.

تستهلك أوبل كروس لاند في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تتوفر سيات أتيكا الجديدة في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وسرعة قصوى 198 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 50 لترًا.

تقدم أتيكا فى مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 709 ألف جنيه، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

C3 أيركروس

تتوفر ستروين C3 أيركروس في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 187 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 45 لترًا.

أسعار ستروين C3 إير كروس الرسمية تبدأ من مليون 225 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 370 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

