أسعار ومواصفات سيات ليون 2025 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

تقدم شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، السيارة سيات ليون الهاتشباك الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر سبتمبر الجاري.

تتوفر سيات ليون موديل 2025 في السوق المصري بسعر رسمي مليون و474 ألف جنيه نزولاً من مليون ,499 ألف جنيه بتخفيض 25 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سيات ليون الجديدة في مصر:

تعتمد سيات ليون الجديدة على محرك TSI رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن.متر، ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيك من 8 سرعات.

تقدم سيات ليون الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية LED وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوتي بيتس Beats، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

تتميز ليون بمجموعة من التجهيزات، مثل شاشة عدادات المحرك الرقمية المتغيرة SEAT Digital Cockpit بالإضافة إلى كاميرا لنقل ما يدور خلف السيارة على شاشة نظام المعلومات.

تقف السيارة على جنوط رياضية قياس 17 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ومثبت سرعة ونظام لعرض البيانات وتشغيل الوسائط المتعددة بشاشة بقياس 8 بوصة.

وتعمل الوسائط بنظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto وMirrorLink ونظام Bluetooth للربط اللاسلكي للهواتف المحمولة مدعومة بنظام التحكم بالأوامر الصوتية.

كما يتوفر بالسيارة مخارج توصيل من فئة USB و AUX وقارئ أقراص صلبة من فئة SD، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق.

