من "البوجيهات" إلى "الإطارات".. العمر الافتراضي لأبرز أجزاء السيارة

القاهرة - (مصراوي):

تعد الصيانات الدورية للسيارة أحد أهم عوامل الحفاظ عليها وتشغيلها دون مشاكل لأطول فترة ممكنة.

ويتجاهل الكثير من مالكي السيارات مواعيد الصيانات الخاصة بسياراتهم، فيما يتناسى البعض مواعيد استبدال قطع أساسية بالسيارة.

وينتج عن تجاهل صيانات السيارة واستبدال القطع منتهية الصلاحية أعطال مفاجئة قد تكلف مبالغ باهظة أو حتى تهدد الحياة.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز القطع الحيوية في السيارة ومتوسط عمرها الافتراضي.

1- زيت المحرك والفلاتر

زيت المحرك: يحتاج إلى تغيير كل 5 – 10 آلاف كيلومتر حسب نوع الزيت وجودته.

فلتر الزيت: يغير مع كل عملية تغيير زيت.

فلتر الهواء: من 15 - 20 ألف كيلومتر، وقد يقل في الطرق الترابية أو الرملية.

فلتر البنزين: من 30 - 50 ألف كيلومتر.

2- البطارية

العمر الافتراضي للبطارية يتراوح بين 3 - 5 سنوات، لكن الإهمال في الصيانة أو ترك الأضواء تعمل قد يقلل عمرها.

3- الإطارات

الإطارات تعد من أخطر الأجزاء المتعلقة بالسلامة:

العمر الافتراضي عادة 40 - 60 ألف كيلومتر، أو 3 - 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ الإنتاج حتى لو لم تستخدم بكثرة.

ينصح بفحصها دوريًا للتأكد من عدم وجود تشققات أو تآكل.

4- تيل الفرامل والأقراص (الديسكات)

تيل الفرامل: من 30 - 40 ألف كيلومتر حسب أسلوب القيادة.

الأقراص (الديسكات): تصل إلى 80 - 100 ألف كيلومتر.

5- السيور (سير الكاتينة وسير الدينامو)

سير الكاتينة: يتراوح عمره بين 60 - 100 ألف كيلومتر، وتجاهله قد يؤدي إلى تلف المحرك بالكامل.

سير الدينامو/التكييف: من 40 - 60 ألف كيلومتر.

6- شمعات الإشعال (البوجيهات)

العمر الافتراضي للبوجيهات التقليدية بين 30 - 50 ألف كيلومتر، بينما الأنواع الحديثة (Iridium/Platinum) قد تصل إلى 100 ألف كيلومتر.

7- المساعدين (Amortisseurs)

عمر المساعدين يتراوح بين 80 - 100 ألف كيلومتر، ويجب فحصهم دوريًا إذا ظهرت أصوات أو ميلان غير طبيعي في السيارة.