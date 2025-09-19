"انهيار الأسعار مستمر".. إم جي ZS موديل 2020 مستعملة بـ 670 ألف جنيه

بعد تراجع بعض طرازاتها حتى 115 ألف.. قائمة بأسعار سيارات بايك بمصر

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

يمكن شراء إم جي ZS موديل 2020 بمتوسط سعري 670 ألف جنيه، بينما كانت تباع خلال الشهور الماضية بمتوسط سعري 850 ألف جنيه وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

تقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

زودت سيارة إم جي بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

ZS تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية، تشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

