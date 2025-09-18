أرخص سيارة عائلية جديدة تقدمها "كيا" في مصر

أسعار ومواصفات إم جي ZS الجديدة في مصر.. تبدأ من 990 ألف

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية السيارة K4 السيدان موديل 2026 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري كأرخص طرازاتها محليا بمصر بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ من مليون و 400 ألف جنيه.

تبدأ أسعار كيا K4 في مصر من مليون و 400 ألف جنيه لفئة Highline ، ومليون و 600 ألف جنيه للفئة الثانية GT line، و مليون و 750 ألف جنيه للفئة الثالثة GT line Black Edition.

تأتي كيا K4 الجديدة بلوحة عدادات رقمية بتصميم بانورامي يشمل شاشتين بقياس 12.3 بوصة، مع إضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام صوتي من Harman Kardon، ومقاعد مهواة، ومفتاح رقمي عبر الهاتف، وكاميرات 360 درجة، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وسقف بانورامي كهربائي.

تعتمد كيا K4 على خيارين من المحركات الأول 4 سلندر سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان مع أقصى عزم دوران 151 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، أما الثاني 4 سلندر سعة 1.6 لتر تربو بقوة 190 حصان و264 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات

تمتلك كيا K4 الجديدة أنظمة مختلفة من الأمان أبرزها، نظام المحافظة على المسار، ومثبت السرعة التكيفي، ونظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ Forward Collision، وتنبيه حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى نظام التذكير بوجود ركاب في المقاعد الخلفية.

