سيتروين C5 موديل 2026 في مصر بتخفيض 130 ألف جنيه

كتب- محمود أمين :

كشفت قصراوي جروب عن السعر الجديد لسيارة سيتروين C5 أيركروس موديل 2026 والذي أصبح يبدا من مليون و590 ألف جنيه بدلًا من مليون و720 ألف جنيه، بتخفيض قيمته 130 ألف جنيه.

اما القئة الثانية الأعلى تجهيزاً من سيتروين C5 موديل 2026 حصلت على تخفيض 120 ألف جنيه لتقدم بسعر جديد بلغ مليون و730 ألف جنيه بدلًا من مليون و850 ألف جنيه، أي بتخفيض قيمته 120 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 165 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، إلى جانب جنوط رياضية قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED كاملة مع إضاءة نهارية.

كما تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسائط متعددة قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا رجوع.