تراجع أسعار أرخص سيارة جديدة تقدمها "أوبل" في مصر 130 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة أوبل في مصر، تخفيض أسعار أوبل كورسا موديل 2026 بقيمة 130 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري.

تصنف كورسا الهاتشباك الجديدة أرخص طرازات أوبل في مصر، وتتوفر بعد التخفيض خلال الشهر الجاري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و280 ألف سابقًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوبل كورسا الجديدة في مصر:

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من أوبل كورسا بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي سيارة أوبل بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

مقصورة أوبل كورسا مزودة، بلوحة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.

اقرأ أيضًا: