بنها – أسامة علاء الدين:

شهد نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة»، التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الشبان العالمية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بمدينة بنها، بحضور قيادات أكاديمية ودينية وتنفيذية.

مفتي الجمهورية: القرآن منهج حياة وملاذ وقت الفتن

أكد مفتي الجمهورية أن القرآن الكريم رسالة إلهية خالدة أنزلها الله لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بآيات كريمة تؤكد عظم شأنه ومكانته.

وأشار إلى أن القرآن هو نور وهداية ومنهج متكامل يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن التمسك به يمثل صمام أمان للمجتمعات في أوقات الفتن، ويمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، خاصة في ظل التحديات المعاصرة.

رئيس جامعة بنها: دعم ذوي الهمم رسالة إنسانية وحضارية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الاحتفالية تمثل رسالة إنسانية تعكس حرص الجامعة على دعم ذوي الهمم واحتضان مواهبهم، موضحًا أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن وقادرون على الإبداع والعطاء في مختلف المجالات.

وأشار إلى التزام الجامعة بتوفير بيئة داعمة تمكّن جميع أبنائها من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المجتمع القوي هو الذي يمنح الفرص المتكافئة لجميع أفراده.

إشادة بالتعاون ودعم الدمج المجتمعي

وأشاد رئيس هيئة الشبان العالمية بالتعاون مع جامعة بنها في تنظيم المسابقة، مؤكدًا أن الفعاليات تهدف إلى دعم الدمج المجتمعي وفتح الفرص المتساوية لذوي الهمم، في أجواء روحانية تعزز رسالة القرآن الكريم في الرحمة والهداية، وتؤكد دورهم كشركاء فاعلين في نشر القيم السامية داخل المجتمع.