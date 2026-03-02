جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على عامل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور وكيل النيابة إسلام عبد السميع، وسكرتارية المحكمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2025، حين وردت معلومات للأمن تفيد قيام المتهم ع. ل. أ. م، 23 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة أرض الجمعية برأس سدر، بالاتجار في المخدرات، مستخدمًا سيارته رقم "ط. ج. ص – 4247" لتوزيع المخدرات على عملائه.

صدور إذن ضبط وإحضار وتنفيذ الكمين

بعد استصدار إذن بالضبط والإحضار، نفذت قوات الأمن كمينًا للمتهم بمسكنه، ولاحظوا خروجه ممسكًا بهاتفه الجوال الأبيض ووضعه في سيارته. عند تفتيشه، عُثر على الهاتف و300 جنيه، وتبين أن الهاتف يحتوي على 400 قطعة من مخدر الحشيش.

اعتراف المتهم

أقر المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط يمثل حصيلة البيع، واستخدام الهاتف لتسهيل التواصل مع العملاء.

الإجراءات القانونية

حررت النيابة محضرًا بالواقعة رقم 1766 لسنة 2025 جنح رأس سدر، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا، وأرسلت عينات المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة.

سوابق المتهم

كشف التحقيق أن المتهم له 4 سوابق جنائية في قضايا متنوعة، منها: الاتجار بالمواد المخدرة، التبديد، سرقة متجر، وسرقات متنوعة.

أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، برقم 1504 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة المالية.