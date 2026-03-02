إعلان

ترامب: إيران فقدت 49 من قادتها.. والنظام يعيش "حالة ضياع"

كتب : مصطفى الشاعر

05:59 م 02/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "سي إن إن"، عن معلومات استخباراتية مثيرة، مؤكدا أن الإيرانيين "لا يعرفون حتى الآن من يقودهم" بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت الهيكل القيادي للنظام.

فقدان 49 من القادة

أوضح ترامب في تصريحات عاجلة للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجانب الإيراني فقد 49 من كبار قادته في عمليات استهداف دقيقة، مشددا على أنه "من غير الواضح من يقود إيران الآن"، وهو ما يعكس حالة من التخبط والانهيار في دائرة صُنع القرار داخل طهران.

صدمة الاجتماع الكبير

أعرب ترامب عن دهشته من "الخطأ التكتيكي" الذي ارتكبه المسؤولون الإيرانيون، قائلا: "لقد صُدمنا من اجتماع عدد كبير من قادة إيران في مكان واحد"، مضيفا أن الإيرانيين "أصابهم بعض الغرور" بظنهم أنه لا يمكن كشفهم أو استهدافهم أثناء اجتماعهم معا.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مقتل خامنئي إيران وأمريكا النظام الإيراني حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش
شئون عربية و دولية

بعد مزاعم اغتياله.. نتنياهو يتوعد إيران في أول ظهور بمدينة بيت شيمش
محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
دراما و تليفزيون

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين
دراما و تليفزيون

رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية