ترامب: إيران فقدت 49 من قادتها.. والنظام يعيش "حالة ضياع"

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "سي إن إن"، عن معلومات استخباراتية مثيرة، مؤكدا أن الإيرانيين "لا يعرفون حتى الآن من يقودهم" بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت الهيكل القيادي للنظام.

فقدان 49 من القادة

أوضح ترامب في تصريحات عاجلة للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الجانب الإيراني فقد 49 من كبار قادته في عمليات استهداف دقيقة، مشددا على أنه "من غير الواضح من يقود إيران الآن"، وهو ما يعكس حالة من التخبط والانهيار في دائرة صُنع القرار داخل طهران.

صدمة الاجتماع الكبير

أعرب ترامب عن دهشته من "الخطأ التكتيكي" الذي ارتكبه المسؤولون الإيرانيون، قائلا: "لقد صُدمنا من اجتماع عدد كبير من قادة إيران في مكان واحد"، مضيفا أن الإيرانيين "أصابهم بعض الغرور" بظنهم أنه لا يمكن كشفهم أو استهدافهم أثناء اجتماعهم معا.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.