الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشقة سكنية بعقار في منطقة كامب شيزار وسط المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

تلقي البلاغ والتحرك للموقع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانفجار حريق داخل عقار كائن في 30 شارع طيبة متفرع من شارع بورسعيد، بنطاق حي وسط الإسكندرية.

على الفور، انتقل ضباط الشرطة مع قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الحريق والسيطرة عليه

تبين من الفحص نشوب الحريق في أخشاب أعلى سطح العقار، امتد إلى شقة بالطابق السابع، ما أدى إلى التهام بعض محتوياتها.

تمكنت فرق الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق، ولم يسجل أي إصابات بين السكان أو المتواجدين بالعقار.

الإجراءات القانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في أسباب الحريق ومدى تأثيره على العقار.