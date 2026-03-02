إعلان

السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة كامب شيزار في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

05:54 م 02/03/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشقة سكنية بعقار في منطقة كامب شيزار وسط المحافظة، دون وقوع أي إصابات.

تلقي البلاغ والتحرك للموقع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بانفجار حريق داخل عقار كائن في 30 شارع طيبة متفرع من شارع بورسعيد، بنطاق حي وسط الإسكندرية.
على الفور، انتقل ضباط الشرطة مع قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

تفاصيل الحريق والسيطرة عليه

تبين من الفحص نشوب الحريق في أخشاب أعلى سطح العقار، امتد إلى شقة بالطابق السابع، ما أدى إلى التهام بعض محتوياتها.
تمكنت فرق الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق، ولم يسجل أي إصابات بين السكان أو المتواجدين بالعقار.

الإجراءات القانونية

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في أسباب الحريق ومدى تأثيره على العقار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة كامب شيزار الحماية المدنية الاسكندرية اخماد حريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين
دراما و تليفزيون

رامز جلال ساخرا من دياب: داق النجاح بأغنية واحدة واتحسب علينا من الممثلين
قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية