طرح جاك JS8 Pro الجديدة لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة چاك (JAC) التجارية عن طرح السيارة JAC JS8 Pro الـSUV متعددة الاستخدام ذات السبعة مقاعد رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

تنتمي جاك JS8 Pro لفئة السيارات الرياضية وتقدم في السوق بفئتين، الأولى Limited والثانية Flagship، مع محرك تربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 182 حصانًا وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض ((7 DCT ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا باستهلاك وقود يبلغ 7.9 لتر/100 كم، وتأتي مع سعة تخزين مرنة تبدأ من 418 لترًا وتصل حتى 2153 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تأتي الفئة الأساسية JS8 Pro ليميتد بعجلات رياضية مقاس 19 بوصة، نظام تعليق أمامي مستقل ماكفرسون وخلفي شبه مستقل.

وتتميز بتجهيزات 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مساعد فرامل HBA، نظام الثبات الإلكتروني ESC، مانع الانزلاق TCS، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HSA، ونظام كشف النقاط العمياء (BSD)، كما تدعم الدخول الذكي، تشغيل السيارة بزر، وإغلاق النوافذ عن بُعد.

في الداخل، توفر السيارة مقاعد جلد كهربائية مع خاصية التسخين، مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، نظام بلوتوث، دعم Android Auto وApple CarPlay، شحن لاسلكي للهاتف.

السيارة مزودة أيضًا بلوحة عدادات رقمية، 6 سماعات، وإضاءة محيطية داخلية. كما تأتي مع فتحة سقف بانورامية، حقيبة خلفية كهربائية، حساس خلفي لفتح الشنطة، وعادم مزدوج لمظهر أكثر رياضية.

أما فئة JS8 Pro فلاج شيب الأعلى تجهيزًا، تقدم مستوى إضافي من الفخامة والتقنيات الذكية، إذ تتميز بأنظمة مساعدة متطورة للقيادة تشمل نظام الكبح الطارئ المتقدم ، التحذير من الاصطدام الأمامي ، مثبت سرعة متكيف.

وتعزز هذه الفئة تجربة القيادة بفضل حساسات أمامية وخلفية، نظام رؤية محيطية 360 درجة، وإضاءة ترحيبية بشعار مميز عند فتح السيارة. كما توفر رفاهية أكبر من خلال تحكم كهربائي كامل في المقاعد مع خاصية التسخين، مقاعد جلد عالية الجودة، إضافة إلى تصميم داخلي مزود بإضاءة محيطية محسنة.

من الخارج، تجمع السيارة بين الأناقة والعملية مع فتحة سقف بانورامية، شنطة خلفية كهربائية مع خاصية الفتح عبر الحساس الخلفي، قضبان تحميل علوية، وعادم مزدوج. وتكتمل عناصر الرفاهية مع تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، منافذ USB متعددة، نظام صوتي مطور، وخاصية إزالة الضباب من الزجاج الخلفي، ما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن مزيج من القوة، الرحابة، والتقنيات الذكية.

وتطرح قصراوي جروب السيارة JAC JS8 Pro في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 1,225,000 جنيه للفئة ليميتد، والفئة الثانية فلاج شيب بسعر 1,275,000 جنيه.

