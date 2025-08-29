استقرار أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة دايموند موتورز مصر الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، استقرار أسعار إكسباندر MPV العائلية الكبيرة موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا لأخر قائمة سعرية معلنة من قبل الوكيل المحلي، تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر من مليون و300 ألف جنيه، مليون و390 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة قدمت مقابل مليون و 475 ألف جنيه.

تعتمد إكسباندر 2025 على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4.59 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.77 متر، وعرض 1.75 متر، وارتفاع يتراوح بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة.

توفر السيارة حقيبة خلفية بسعة 495 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 1630 لترعند طي المقاعد الخلفية، مما يعزز من سعة التخزين.

تأتي إكسباندر الجديدة بشاشة مركزية أكبر تتميز بدعمها لخصائص أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، مما يسهل ربط الهاتف الذكي بالنظام المعلوماتي للسيارة لتوفير تجربة ترفيهية ومرونة في استخدام التطبيقات. كما تم تزويد السيارة بمكابح يدوية كهربائية، إضافة إلى نظام تشغيل المحرك بالبصمة.

أضافت دايموند موتورز أيضًا مجموعة أكبر من الألوان الخارجية الجديدة للسيارة، بما يتيح للعملاء الاختيار من بين خيارات أكثر تنوعًا. كما تمت إضافة عجلات معدنية بتصميم رياضي وأكبر حجمًا.

تأتي سيارة ميتسوبيشي الجديدة مع عدد من الأنظمة التي تضمن الأمان والراحة تشمل أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات، مع توافر وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. كما تتضمن الفئة الثانية كاميرا خلفية لمساعدة السائق أثناء الرجوع.

بالنسبة للتجهيزات، تشمل الفئة الأولى حساسات للمطر والإضاءة LED الأمامية والخلفية، إلى جانب مفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

أما الفئات الأعلى فتتضمن زر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى منفذ كهربائي 12 فولتفي الجزء الخلفي من السيارة، وإضاءة تريحيبية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق. كما تمت إضافة فرش قماشي مختلف مع وضعية للقيادة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أصغر سيارة كهربائية في مصر

بعد تراجع أسعار عددًا من طرازاتها.. أرخص سيارة جديدة تقدمها MG في مصر

بعد تخفيض "إمباو".. قائمة بأسعار سيارات GAC الصينية في مصر