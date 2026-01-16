إعلان

دعم يصل إلى 6 آلاف يورو لمشتري السيارات الكهربائية في ألمانيا

كتب : مصراوي

01:20 ص 16/01/2026 تعديل في 01:02 م

السيارات الكهربائية

برلين - (د ب أ):

يمكن لفئات محددة من مشتري السيارات في ألمانيا الاستفادة من حوافز مالية جديدة عند تسجيل سيارات كهربائية جديدة خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الحافز سيطبّق بأثر رجعي على السيارات الكهربائية التي جرى تسجيلها منذ مطلع العام. وبحسب الدخل والحالة الأسرية ومعايير أخرى، يمكن أن تتراوح قيمة الحافز بين 1500 و6000 يورو.

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر في تصريحات للصحيفة: "الموارد تكفي لتمويل نحو 800 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة". وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يرى في البرنامج حافزا لقطاع السيارات المحلي الذي يقدم سيارات كهربائية قوية.

وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفق العام الماضي على تقديم حوافز شراء جديدة بمليارات اليورو، تستفيد منها على وجه الخصوص الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع تخصيص مبالغ أعلى للعائلات التي لديها أطفال. وتم تحديد الحد الأقصى للدخل السنوي الخاضع للضريبة للأسرة المستحقة للحوافز عند 80 ألف يورو.

ومن المقرر أن يعرض شنايدر اليوم تفاصيل خطة الدعم الجديدة. وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد أوقفت بشكل مفاجئ في نهاية عام 2023 برنامجا سابقا لدعم شراء السيارات الكهربائية، وذلك بهدف سد العجز في الموازنة.

وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يحصل المشترون على الدعم الجديد، إذ يجب أولا تفعيل منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بحسب "بيلد". ومن المتوقع أن يصبح تقديم الطلبات متاحا اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

السيارات الكهربائية عالم السيارات

