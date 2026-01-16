فورثينج V9 تدخل السوق المصري رسميًا.. MPV كبيرة بمدى إجمالي 1000 كم

تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة فورثينج V9 الجديدة كليًا التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات الكبيرة MPV لأول مرة بالسوق المصري.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لإعلان شركة الأمل في وقت سابق عن استحواذها على وكالة فورثينج في مصر، لتتولى عمليات توفير الموديلات الجديدة، والتجميع المحلي لبعض الطرازات، إلى جانب تقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها وأسعارها بالسوق المصري:

المحرك

تقدم فورثينج V9 التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات الكبيرة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد MPV، بنظام بنظام حركة هجين قابل للشحن (Plug-in Hybrid) بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو مع بطارية سعة 34.9 كيلوات/ساعة، بقوة إجمالية 202 حصان، وعزم دوران 540 نيوتن/متر

ويصل المدى الكهربائي لفورثينج V9 حتى 145 كم (WLTC)، فيما يصل المدى الإجمالي إلى 1000 كم بخزان وقود واحد.

الأبعاد

من حيث الأبعاد، تقدم فورثينج V9 كسيارة عائلية كبيرة، إذ يبلغ طولها 5,251 مم، وعرضها 1,920 مم، وارتفاعها 1,820 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 3,018 مم.

منظومة الأمان

تقدم فورثينج V9 حزمة أمان متكاملة، حيث تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية أمامية، وستائر هوائية أمامية وخلفية، كما تضم مجموعة كاملة من أنظمة السلامة النشطة، تشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام دعم الكبح، ونظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد النزول من المنحدرات، إلى جانب نظام الركن الأوتوماتيكي، ومراقبة ضغط الإطارات، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.أنظمة قيادة شبه ذاتية

بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي الكامل ACC، ونظام التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام المساعدة على الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والتعرف على إشارات المرور، ونظام الكبح النشط في حالات الطوارئ AEB، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء، والتحذير عند فتح الأبواب، والتنبيه لحركة المرور الخلفية المتقاطعة، ومساعد تغيير المسار، ومساعد الزحام المروري، وهي أنظمة تضع السيارة ضمن فئة القيادة شبه الذاتية المتقدمة.

الأسعار

تقدم فورثينج V9 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 2 مليون و 700 ألف جنيه.

