بعد الانخفاضات الأخيرة.. أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

حازت سيارات الكروس أوفر الخدمية على اهتمام الآلاف من المستهلكين المقبلين على الشراء فضلًا عن التراجع الكبير بأسعارها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساحات داخلية كبيرة، وارتفاعها هيكلها عن الأرض.

ويتوفر في السوق المصري العديد من السيارات الكروس أوفر الرياضية بقطاع السيارات الاقتصادية الرخيصة، وتنتمي لعلامات أوروبية وصينية وتبدأ من 740 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص السيارات كروس أوفر:

جاك JS2

تقدم جاك JS2 خلال يناير 2025 الجاري بسعر 740 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي مليون و55 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون و80 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO الجديدة التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 850 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو كارديان

تتوفر كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد كارديان الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

