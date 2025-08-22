برابوس تحول مرسيدس الفئة G لوحش بست عجلات

برلين - (د ب أ):

قامت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديل السيارات بتحويل مرسيدس الفئة G إلى بيك آب بست عجلات.

ويزأر الوحش XLP 800 6x6 Adventure الجديد بقوة 588 كيلووات/800 حصان، مع عزم دوران هائل يصل إلى1000 نيوتن متر.

كما تم تزويد السيارة المعدلة بونش بقدرة سحب تصل إلى4500 كجم، مع خلوص أرضي يبلغ47 سم لتخطي تحديات قصوى في الطرق الوعرة.

ولتحقيق هذه القوة، تم تمديد هيكل G-Class الفولاذي بمقدار153 سم ليصل طول السيارة الإجمالي إلى 23ر6 متر، مع إضافة وحدة فولاذية عالية الصلابة لمقاومة قوى الالتواء.

كما تم تطوير نظام التعليق الخاص المصنوع من الألومنيوم والمطلي بالتيتانيوم بالتعاون مع شركة KW، مع توفير خيار الضبط من المقصورة الداخلية.

وبفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، وكذلك الإطارات المخصصة لجميع التضاريس بقياس22 بوصة، تم تحديد السرعة القصوى إلكترونيا عند210 كلم/س، في حين تتسارع السيارة المعدلة من الصفر إلى 100 كلم/س في غضون 8ر5 ثانية فقط.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بتجهيزات من الجلد الأسود الفاخر، في حين يزهو أكثر من200 عنصر داخلي باللون الأحمر الصاروخي “Rocket Red”.