ديبال S05 تنطلق رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

تغطية - أيمن صبري ومحمود أمين ومحمد جمال:

أعلنت مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Depal التجارية في مصر، عن إطلاق السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

وقالت جي بي أوتو إن طرح ديبال SO5 يأتي في إطار التزامها بريادة سوق السيارات الكهربائية والممتدة المدى في مصر والمنطقة.

تتبنى ديبال SO5 فلسفة تصميم خارجية مستوحاة من التكنولوجيا الرياضية، حيث اعتمدت الشركة على النسبة الذهبية في أبعاد الهيكل لتحقيق توازن مثالي بين الجمال والديناميكية الهوائية.

ويبرز التصميم من خلال شبكة أمامية مغلقة بتفاصيل مستوحاة من الفضاء، ومصابيح أمامية كاملة بتقنية LED مزودة بإضاءة نهارية مميزة، وأبواب بلا إطار تمنح السيارة حضورًا عصريًا جريئًا، وجناح خلفي مدمج يعزز الثبات على السرعات العالية، بالإضافة إلى جنوط معدنية بتصميم انسيابي يتوفر بمقاسات مختلفة حسب الفئة.

أما المقصورة الداخلية، تجمع بين الفخامة والعملية، حيث توفر المقاعد المصممة وفق المعايير الهندسية راحة استثنائية ودعمًا مثاليًا للظهر والرقبة، فيما تتوسط المقصورة وحدة تحكم مركزية أنيقة تضم أزرار التحكم الأساسية إلى جانب شاشة عدادات رئيسية، مع مساحات داخلية رحبة تعتبر الأكبر في فئتها وأماكن تخزين متعددة تلبي احتياجات الاستخدام اليومي والسفر.

وتتوفر ديبال SO5 بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وتعتمد السيارة على حزمة من التقنيات الذكية التي تعزز تجربة القيادة، منها شاشة رئيسية دوارة بقياس 15.4 بوصة، ونظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي AR-HUD، إلى جانب مساعد صوتي ذكي يمكنه التحكم في معظم وظائف السيارة، ونظام مساعدة السائق المتقدم IACC الذي يوفر قيادة مريحة وآمنة على الطرق السريعة.

ومن حيث السلامة، تم تصنيع هيكل ديبال SO5 من مزيج من الفولاذ عالي الصلابة والألومنيوم بنسبة 78%، مدعوم بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتطورة لضمان أقصى درجات الحماية والراحة للسائق والركاب، حيث تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية وستائر هوائية جانبية لتعزيز السلامة في حال وقوع التصادم.

كما يتوفر بالسيارة فرامل مضادة للانغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا لضمان ثبات وأداء مثالي عند التوقف المفاجئ. كما يدعمها نظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامجا التوازن عند المرتفعات والمنحدرات لتوفير قيادة آمنة في مختلف الظروف، إضافة إلى مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي لسهولة الاستخدام.

تمتلك السيارة كذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة تحذير للمسافة الأمامية والخلفية، ورؤية بزاوية 540° لمحيط السيارة لزيادة وعي السائق بما حوله، مع مرايا داخلية ذاتية التعتيم تقلل من وهج الإضاءة ليلاً.

ولتعزيز القيادة الذكية، توفر السيارة خاصية المساعدة في الزحام، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي مع خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من الحارة وخاصية الحفاظ على القيادة داخلها. كما تشمل مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه من الاصطدام الخلفي، مع خاصية التنبيه والتوقف التلقائي عند الرجوع للخلف، فضلاً عن التحكم الذكي في الإضاءة العالية الذي يمنح السائق رؤية أوضح دون إزعاج المركبات الأخرى.

وتتوفر ديبال SO5 بخمسة ألوان خارجية هي الأبيض، الأزرق، الفضي، الرمادي، والأسود، مع إمكانية تخصيص المقصورة الداخلية بخيارات ألوان وخامات متعددة، فضلًا عن توفر تصميمات مختلفة للجنوط ومكونات إضافية لتلبية أذواق العملاء المختلفة.

ووفقا للمعلن تقدم ديبال SO5 الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للنسخة المدى الممتد REEV ومليون 600 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية.