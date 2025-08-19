أبرز 5 سيارات كهربائية "بروتوكول أوروبي" متاحة في مصر بضمان الوكيل

كتب - محمود أمين :

في ظل التوجه المتسارع نحو السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، تسعى شركات السيارات والوكلاء المحليون لتقديم أحدث الطرازات الكهربائية بضمان رسمي وخدمات ما بعد البيع.

وفيما يلي استعراض لأبرز خمس سيارات كهربائية متاحة رسميًا في السوق المصري بضمان الوكلاء:

دونج فينج بوكس

تقدم شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج التجارية في مصر، السيارة دونج فينج BOX الهاتشباك الكهربائية الجديدة رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

تتوفر السيارة بفئتين مختلفتين، حيث تأتي الفئة الأولى بسعر رسمي يبلغ 770 ألف جنيه وتستطيع السير حتى 330 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 870 ألف جنيه بمدى سير يصل إلى 430 كيلومتراً للشحنة.

إم جي 4

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة إم جي MG التجارية في مصر، سيارتها MG4 الهاتشباك الكهربائية موديل 2025، والتي أصبحت واحدة من أرخص السيارات الكهربائية المتاحة رسميًا في مصر.

تتوفر السيارة بفئتين، تبدأ الأولى بسعر رسمي يبلغ مليون و200 ألف جنيه بعد أن كان سعرها مليون و350 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه.

تعتمد MG4 الجديدة على نظام دفع خلفي، وتأتي بطارية الفئة Standard بسعة 51 كيلوواط، وتنتج قوة 168 حصان ميكانيكي، مع مدى سير يصل إلى 350 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

إكس بينج G9

تقدم شركة راية أوتو، الوكيل الحصري لعلامة إكس بينج الصينية، سيارتها G9 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بخمس فئات مختلفة من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه.

تتوفر السيارة بخيارات عديدة، حيث تأتي النسخة الأولى بنظام دفع خلفي بقوة 276 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.4 ثانية، بمدى يصل إلى 460 كيلومتراً بالشحنة الواحدة. أما الفئة الأعلى، فتأتي مزودة ببطارية NMC سعتها 98 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى سير رسمي يصل إلى 570 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

زيكر X

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات السيارة الكهربائية زيكر X Zeekr X الكروس أوفر، التي تعد من أبرز الطرازات الصينية الجديدة في السوق المصري.

تتوفر السيارة بخيارين؛ الأول يعتمد على نظام دفع خلفي بمحرك واحد بقوة 272 حصان، ومدى يصل إلى 560 كيلومتراً وفقاً لاختبارات CLTC، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية.

أما النسخة الثانية، فتأتي بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بإجمالي قوة 442 حصاناً وعزم دوران 543 نيوتن متر، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية. كما زودت ببطارية بسعة 66 كيلوواط/ساعة من إنتاج CATL، توفر مدى قيادة يصل إلى 512 كيلومتراً.

جينيسيس GV60

تقدم مجموعة جي بي أوتو العلامة الكورية الجنوبية جينيسيس Genesis في السوق المصري، عبر سيارتها GV60 الكروس أوفر التي تعد الأرخص ضمن عائلة جينيسيس في مصر حالياً.

تتوفر السيارة بثلاث فئات تبدأ من 3.500.000 جنيه لفئة Dynamic، و4.100.000 جنيه لفئة Advanced، بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً Performance بسعر 4.950.000 جنيه.

وتعتمد GV60 على ثلاث أنظمة مختلفة؛ الأول بنظام دفع ثنائي قياسي بقوة 168 كيلوواط وعزم دوران 350 نيوتن متر، والثاني بنظام دفع كلي قياسي بقوة 234 كيلوواط وعزم دوران 605 نيوتن متر "موزعين بواقع 350 نيوتن متر للمحور الأمامي و255 نيوتن متر للمحور الخلفي"، والثالث هو نظام الدفع الكلي عالي الأداء الذي يولد قوة 360 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر.

