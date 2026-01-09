چيتور T2 وبايك BJ30 وجهًا لوجه في مقارنة شاملة داخل السوق المصري

يشهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية منافسة قوية في فئة الـSUV، خاصة مع طرح عدد من الطرازات الجديدة التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات الحديثة، وهو ما يضع المقبلين على الشراء أمام خيارات متعددة بأسعار متقاربة.

وفي هذا الإطار، تبرز كل من چيتور T2 وبايك BJ30 كأحد أبرز الطرازات المطروحة حديثًا، حيث تتنافسان بقوة ضمن هذه الفئة، وتتشابه إلى حد كبير في الأداء والأبعاد وأنظمة السلامة، إلى جانب اختلافات واضحة. وهو ما نستعرضه من خلال مقارنة شاملة بين السيارتين في السوق المصري خلال الشهر الجاري.

أداء السيارتين

تتوفر T2 في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر، أما النسخة الثانية، فهي مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وقوة 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي. سعر هذه النسخة يتحدد حسب المنطقة الحرة.

تقدم BJ30 بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم، والثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

الأبعاد والتصميم

تتميز T2 بتصميم عصري وأبعاد كبيرة حيث يبلغ طول السيارة 4,785 مم، وعرضها 2,006 مم، وارتفاعها 1,880 مم، ما يجعلها تتمتع بمساحة داخلية رحبة توفر راحة للركاب في الرحلات الطويلة.

تتميز بايك BJ30 الجديدة بأبعاد مثيرة، حيث يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

أنظمة السلامة

تولي T2 أهمية كبيرة لأنظمة السلامة، حيث تضم مجموعة من الأنظمة المتطورة التي تضمن حماية الركاب في جميع الأوقات. تشمل هذه الأنظمة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام ثبات إلكتروني ESC، ونظام مساعد الفرامل في حالات الطوارئ EBA، إلى جانب مساعدات الصعود على المرتفعات والنزول السلس من المنحدرات. وفيما يتعلق بمساعدات القيادة، تحتوي السيارة على كاميرا خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد للبقعة العمياء.

تأتي بايك BJ30 مزودة بمجموعة من تقنيات السلامة الحديثة، بما في ذلك 8 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع انغلاق الفرامل. كما تحتوي على حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام فرملة طارئة أوتوماتيكية، ونظام تحذير مغادرة المسار.

التجهيزات الداخلية

على صعيد التجهيزات الداخلية، تتمتع T2 بمجموعة من الأنظمة الترفيهية والتقنية الحديثة التي توفر راحة ومتعة للركاب. شاشة العدادات LCD بحجم 10.25 بوصة تقدم عرضًا واضحًا للمعلومات، فيما تحتوي السيارة على شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة لعرض تطبيقات الترفيه، كما تدعم "T2" أيضًا الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي عالي الجودة مكون من 6 سماعات، ما يضمن تجربة صوتية ممتازة.

تتمتع بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقصورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

الأسعار الرسمية

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,775,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Color بسعر 1,825,000 جنيه.

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

