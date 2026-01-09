إعلان

جنرال موتورز تتحمل خسائر بـ6 مليارات دولار بسبب تراجع خطط السيارات الكهربائية

كتب : مصراوي

12:03 م 09/01/2026

جنرال موتورز

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أول أمس الخميس، أنها ستتحمل تكاليف بقيمة 6 مليارات دولار مرتبطة بتخفيضات في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

كما أشارت الشركة إلى رسوم إضافية بقيمة 1ر1 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة عملياتها في الصين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير مماثل من منافستها فورد، التي أشارت مؤخرا إلى شطب أصول بقيمة 5ر19 مليار دولار في أعمالها للسيارات الكهربائية. وبعد نجاح تسلا، استثمرت شركات صناعة السيارات الأمريكية الكبرى بشكل مكثف لتوسيع عروض السيارات الكهربائية، بما في ذلك تحويل شاحنات "البيك آب" الأمريكية الشهيرة إلى العمل بالكهرباء.

لكن شاحنات البيك آب الكهربائية، بما في ذلك شاحنة "سايبر تراك" من تسلا، لم تحقق توقعات المبيعات.

وقد أدى انتهاء الإعفاء الضريبي الاتحادي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار في أواخر سبتمبر، إلى جانب تخفيف لوائح كفاءة الوقود تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى زيادة الضغط على السوق. ولا يزال المشترون الأمريكيون يفضلون المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق والمركبات الهجينة.

وكانت جنرال موتورز قد أعلنت سابقاً عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون مركبة. وتركز الشركة حاليا على خفض التكاليف لنماذج السيارات الكهربائية المستقبلية، بما في ذلك من خلال تكنولوجيا البطاريات الجديدة.

