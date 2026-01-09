أسعار ومواصفات سوإيست S05 بالسوق المصري

قبل طرح "أريزو 6" رسميًا.. قائمة بأسعار سيارات شيري في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مانيست ، الوكيل الجديد والحصري لعلامة سوإيست الصينية في مصر، والمملوكة لعائلة المنصور، سيارتها الجديدة سوإيست S05 بفئة واحدة من التجهيزات خلال يناير 2026 الجاري.

نستعرض المواصفات الأساسية لسوإيست S05 في مصر من خلال التقرير التالي:

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تبلغ أبعاد سوإيست SO5 الطولية 4406 مم، والعرض 1840 مم، والارتفاع 1654 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2615 مم، كما يمكن طي المقاعد بنسبة 60:40.

زودت سوإيست SO5 بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما اقرب، كما قدمت مع ضمان مليون كم على المحرك أو 10 سنوات أيهما أقرب، مع صيانات مجانية لمدة 4 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب.

تقدم S05 في مصر بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي 949,000 جنيه.

