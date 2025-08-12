القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 في السوق المحلي بأربعة فئات مختلفة التجهيزات.

وتهد نيسان صني المجمعة في مصر السيارة الأرخص التي تنتمي لعلامة يابانية في السوق المحلي، إذ تبدأ أسعاراها من 645.000 جنيه للفئة المانيوال.

وتباع الفئة الأولى أوتوماتيك من صني بـ735.000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 780.000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 810.000 جنيه.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

