فلنسبورج - (د ب أ):

سيطرت الشركات المحلية بقوة على سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال عام 2025 .

ففي تسجيلات السيارات الكهربائية البحتة الجديدة، ذهبت المراكز من الأول إلى السادس إلى مجموعة "فولكس فاجن" وشركاتها التابعة وشركتي "بي إم دبليو" و"مرسيدس"، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الألمانية للنقل البري.

أما الأمريكية "تسلا"، التي كانت تحتل المركز الثالث عام 2024، فقد فقدت ما يقرب من نصف مبيعاتها وتراجعت إلى المركز التاسع.

وتصدرت "فولكس فاجن" القائمة بوضوح، إذ سجلت علامتها الرئيسية 102 ألف و339 سيارة كهربائية جديدة، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام السابق. وجاءت "بي إم دبليو" في المركز الثاني بـ51 ألفا و878 سيارة، محققة نموا بنسبة 23% فقط، ما جعلها مهددة بفقدان موقعها لصالح شركة سكودا التابعة لفولكس فاجن، التي ضاعفت تسجيلاتها إلى 50 ألفا و823 سيارة.

وحل في المركز الرابع أيضا "أودي" التابعة لفولكس فاجن، إذ ارتفعت تسجيلاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 86% لتصل إلى 40 ألفا و530 سيارة. أما مرسيدس فحلت في المركز الخامس بنمو طفيف قدره 2% مسجلة 34 ألفا و719 سيارة كهربائية، واقتربت منها سيات/كوبرا التابعة لفولكس فاجن أيضا، بإجمالي 32 ألفا و920 سيارة وبزيادة بلغت 80%.

ولم تظهر أول علامة تجارية غير تابعة لشركة ألمانية إلا في المركز السابع، وهي هيونداي الكورية الجنوبية، التي سجلت 25 ألفا و246 سيارة كهربائية بزيادة قدرها 49%. وقفزت الأمريكية "فورد" إلى المركز الثامن بعدما كادت تضاعف أرقامها أربع مرات لتصل إلى 20 ألفا و723 سيارة، متقدمة على تسلا، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 48% إلى 19 ألفا و390 سيارة.

ومن الخاسرين الآخرين في العام الماضي علامتا "إم جي رووي" و"فولفو"، المملوكتان حاليا لمجموعات صينية، إذ فقدت كل منهما نحو ثلث مبيعاتها وخرجتا من قائمة العشرة الأوائل. أما العلامة الصينية القوية عالميا "بي واي دي"، فقد ضاعفت أرقام تسجيلاتها في ألمانيا أربع مرات، لكنها انطلقت من مستوى منخفض، إذ بلغ عدد السيارات المسجلة 11 ألفا و167 سيارة، ما وضعها في المركز الخامس عشر.

وعلى صعيد الطرازات الأكثر مبيعا، واصل مجموعة "فولكس فاجن" هيمنتها على السوق، وتصدر طراز "آي دي 7" قائمة السيارات الكهربائية الجديدة بـ34 ألفا و563 تسجيلا، تلاه "آي دي 3"، ثم "آي دي 4" و"آي دي 5"، التي تحتسبهما الهيئة الألمانية للنقل البري معا. وجاء في المركزين الرابع والخامس طرازا "إلروك" و"إنياك" من سكودا، متقدمين على طراز "إكس 1" من "بي إم دبليو". أما طراز "موديل واي" من تسلا، الذي كان يتصدر القائمة سابقا، فقد تراجع إلى المركز الثاني عشر.