كارناڤال أغلى سيارات كيا الكورية في مصر.. هل تستحق الشراء؟

القاهرة - (مصراوي):

يقدم وكيل كيا في مصر، كيا كارنفال 2025 بالنسخة الهجينة (هايبرد) في السوق المصري كأغلى طراز يحمل شعار كيا، تقدم من فئة واحدة موديل 2025 بسعر رسمي 3 ملايين و 800 ألف جنيه؛ فما مميزاتها وهل تقدم قيمة مقابل السعر؟

تعتمد كيا كارنفال 2025 هايبرد على محرك بنزين تيربو سعة 1600 سي سي متصل بمحرك كهربائي حديث، يولدان معًا قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات متصل بالمحرك الكهربائي.

تأتي المقصورة الداخلية بخامات تشمل الجلد، وتعتمد كارنفال على إضاءة أمامية جديدة بتقنية LED .

ومن أبرز التجهيزات، شاشات رقمية مزدوجة قياس 12 بوصة (لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات وترفيه)، إضافة إلى شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي ، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، ومرآة داخلية رقمية.

أما على صعيد الأمان، فتأتي كارنفال 2025 هايبرد معززة بـ 6 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، وستائرية)، ونظم فرامل وتحكم إلكتروني متكامل.

