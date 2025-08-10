إعلان

أسعار ومواصفات السيارة الڤان الأكثر مبيعًا في مصر خلال 2025

03:29 م الأحد 10 أغسطس 2025
    سوزوكي فان 7 راكب
    سوزوكي فان 7 راكب
    سوزوكي فان 7 راكب
    سوزوكي فان 7 راكب
القاهرة - (مصراوي):

تصدرت السيارة سوزوكي سباعية المقاعد قائمة السيارات الـ"ڤان" الأكثر مبيعًا بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري، بحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ووفقًا للمعلن من "أميك" بلغ مجمل مبيعات سيارة سوزوكي 329 سيارة بنسبة 79% من إجمالي مبيعات قطاع سيارات الفان الصغيرة.

وتوفر شركة مودرن موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سوزوكي في مصر، السيارة "ڤان" بموديل 2024.

وكان آخر تسعير معلن للسيارة في يوليو من العام الماضي بـ283 ألف جنيه؛ بينما يبلغ متوسط سعرها حاليًا لدى تجار 450 ألف جنيه.

تعتمد سيارة سوزوكي فان على محرك 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، بقوة 44 حصان، عزم أقصى 75 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، تصل لسرعة قصوى 120 كم في الساعة.

يبلغ طول سوزوكي الفان 3.235 مم، 1.395 مم للعرض، أما الارتفاع 1.395 مم، قاعدة عجلات بطول 1.840 مم، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

