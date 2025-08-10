"سيارات أكل العيش".. تاتا XENON XFL أرخص بيك آب جديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة MTI، وكيل علامة تاتا TATA التجارية في مصر، السيارة XENON XFL بيك أب الجديدة، في السوق المحلي خلال شهر أغسطس بفئة واحدة من التجهيزات.

وكان وكيل العلامة الهندية أعلن قبل أيام، عن تخفيض أسعار XENON XFL فردية الكابينة بقيمة 35 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي 890 ألف جنيه، بدلًا من 925.000 ألف جنيه.

وأعلن الوكيل عن تقديم السيارة بيك آب الجديدة بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب.

تعتمد تاتا XENON XFL الجديدة على محرك ديزل سعة 2.2 لتر DICOR بتقنية الحقن المباشر والضغط المشترك، تربو بقوة 150 حصان، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم/س.

ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي خماسي السرعات مع ترس خلفي واحد وميزة التوجيه والفرامل، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

يبلغ طول سيارة تاتا 5312 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاع 1788 مم، والارتفاع الكلي (محملة) 1739 مم، مع قاعدة العجلات: 3170 مم، والخلوص الأرضي 210 مم.

يبلغ الوزن الإجمالي المسموح للسيارة 3100 كجم، والوزن الفارغ 1820 كجم، والحمولة 1280 كجم.

تستند أنظمة القيادة إلى توجيه Rack and Pinion مع دعم هيدروليكي. أما المكابح فتتكون من أقراص مهواة في الأمام مزودة بكاليبر مزدوج، وفرامل Drum في الخلف بقطر 282 مم، لضمان أداء فرملة متوازن في مختلف ظروف القيادة.

يعتمد التعليق الأمامي على تصميم Double Wishbone مع نابض ملفوف فوق ممتص صدمات هيدروليكي مزدوج الفعل، بينما يأتي التعليق الخلفي بزنبركات صفائحية Parabolic Leaf Springs. كما تم تزويد السيارة بقضيب مانع للانقلاب، وإطارات 235/70 R16 بدون أنبوب.

اقرأ أيضًا:

بأقل من 695 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر

"الزيرو يجبر المستعمل على التراجع".. 5 سيارات حديثة 2020 تبدأ من 300 ألف جنيه

هدية "جيتور" لمدرب الأهلي.. أسعار ومواصفات T1 الجديدة في مصر