شيري تيجو 7 برو ماكس 2026.. أحدث سيارات علامة شيري في مصر

كتب - محمد جمال:

أطلقت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery الصينية بمصر خلال الأسابيع القليلة، تيجو 7 برو ماكس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعد تيجو 7 برو الرياضية واحدة من أصل 5 سيارات أطلقتهم العلامة الصينية لأول مرة في السوق المصري هذا العام.

تقدم شيري تيجو 7 برو ماكس 2026 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و180 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و280 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة:

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة بهيكل بطول 4.553 مم وعرض 1.862 ملم وارتفاع بواقع 1.696ملم وقاعدة عجلات بطول 2.670 ملم.

تقدم سيارة شيري الجديدة بعدد من أنظمة الراحة والأمان أبرزها وسائد هوائية وستائر جانبية وناقل حركة إلكتروني، ونظام رؤية محيطية 360 درجة؛ وزجاح كهربائي عازل للضوضاء وشاشة تحكم لمسية قياس 24.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة الجديدة سماعات من نظام سوني الصوتي ونظام رؤية محيطية 360 درجة وشاحن لاسلكي 50 واط، وتكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق وتبريد وتسخين للمقاعد مع امكانية تعديل الاتجاهات في 6 وضعيات للسائق و4 للراكب.

