هدية "جيتور" لمدرب الأهلي.. أسعار ومواصفات T1 الجديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تسلم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "خوسيه ريفيرو" سيارة جيتور T1 الجديدة، وذلك في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور ممثلين عن شركة جيتور ومجموعة قصراوي جروب.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النادي الأهلي والراعي الرسمي، حيث أعرب المدرب الإسباني عن سعادته وتقديره الكبير لهذه اللفتة والدعم الذي يلقاه من إدارة النادي ورعاته.

وبعد إهداء مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور الصينية بالسوق المصري، يتسآل العديد من المواطنين عن أسعار ومواصفات السيارة T1 الجديدة الجديدة كليًا التي تم طرحها في مصر لأول مرة خلال الشهور القليلة الماضية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات جيتور T1 الجديدة الجديدة كليًا بمصر:

تستمد جيتور T1 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قدرة 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تأتي جيتور T1 بتصميم مستوحى بوضوح من شقيقتها الأكبر T2، حيث تظهر الواجهة الأمامية بلمسات هجومية وجرأة في التفاصيل. تبرز الشبكة الأمامية الضخمة بحروف “جيتور” الممتدة بعرض السيارة، مع مصابيح ماتريكس ليد ومصَد أمامي مرتفع يضم فتحات تهوية كبيرة تمنحها مظهرًا قويًا. أما من الجوانب، فتأتي بأقواس عجلات بارزة ورفارف عضلية تعزز من الطابع الرياضي، مع جنوط قياس 19 بوصة وتصميم صندوقي أنيق. وفي الخلف، تحافظ على البصمة البصرية العصرية من خلال مصابيح LED خلفية بإضاءة رباعية داخلية.

في الداخل، تنقل T1 روح شقيقتها الأكبر، مع مقصورة متطورة تُركز على التكنولوجيا والراحة. أبرز ما يميز المقصورة هو الشاشة الوسطية العملاقة بقياس 15.6 بوصة، والتي تعمل بمعالج سنابدراجون 8155 لتقديم تجربة استخدام ذكية وسلسة. وتدعم المقصورة بشاشة عدادات رقمية بالكامل، مع تصميم أنيق للمقود الرياضي ولوحة القيادة، وتطعيمات من الألومنيوم، بالإضافة إلى ناقل حركة إلكتروني.

كما تضم السيارة مقاعد جلدية مزودة بخاصيتي التدفئة والتبريد، وسقفًا بانوراميًا واسعًا يعزز من الشعور بالرحابة، إلى جانب زجاج جانبي عازل للصوت يمنح الركاب تجربة قيادة أكثر هدوءًا. وتمتد التجهيزات لتشمل وحدة تحكم بأنماط القيادة، كونسول وسطي عصري، وحاملات أكواب.

تتميز جيتور T1 بأبعاد يبلغ طولها الإجمالي 4706 ملم، وعرضها 1967 ملم، وارتفاعها 1845 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2800 ملم. وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 574 لترًا.

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في مصر بفئة واحدة سعرها الرسمي 1,695,000 جنيه

