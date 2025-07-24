لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن عن إطلاق أيقونتها Vanquish Volante الرودستر نظير سعر يبدأ من 417 ألف يورو (24 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة البريطانية أن أيقونتها Vanquish Volante المكشوفة تعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة، والذي يزأر بقوة 614 كيلووات/835 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Vanquish Volante الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 345 كلم/س.

وتم تزويد السيارة Vanquish Volante المكشوفة بسقف قماشي يتم فتحه في غضون 14 ثانية، بينما يتم غلقه في غضون 16 ثانية.