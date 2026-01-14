الذهب العالمي يقفز بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 1.05% ليصل إلى نحو 4634 دولارًا للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وبعد هدوء أسعار الذهب عقب تضامن البنوك المركزية الأوروبية العالمية مع استقلالية البنك المركزي الأمريكي ضد تدخل إدارة ترامب عاد مجددا بعد أن توعد ترامب جروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي مطالبه مجددا بخفض أسعار الفائدة.

أثار ذلك زلزلا في الأسواق العالمية حول شفافية قرارات المركزي الأمريكي بأعتبار أمريكا أقوى اقتصاد عالميا وتبعاته السلبية على الاقتصاديات العالمية مما دفع المستثمرين للتخلي عن الدولار والاندفاع صوب الملاذات الآمنة ويعد الذهب من أقوى هذا الملاذات.

