أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات بمجلس النواب

كتب : نشأت علي

01:36 م 14/01/2026

مجلس النواب

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فوز أحمد رجب شحات محمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات بمجلس النواب وفاز كل من محمود طاهر وكيلا للجنة ومها رزق عبدالناصر الطرهونـي وكيلا للجنة ومصطفى أيمن محمد رأفت جبر أمينا للسر.


ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 "الرئيس - الوكلين - أمين السر"، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

مجلس النواب أحمد بدوي لجنة الاتصالات

