إعلان

تنبيه عاجل بشأن الأدوية الخاضعة للرقابة قبل السفر للخارج

كتب : أحمد جمعة

01:38 م 14/01/2026

هيئة الدواء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تنبيهًا للمسافرين بشأن الأدوية الخاضعة للرقابة قبل السفر إلى الخارج، في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتيسير إجراءات السفر.

وشددت الهيئة على ضرورة الانتباه إلى أن بعض الأدوية قد تكون خاضعة للرقابة الدولية أو لضوابط تنظيمية تختلف من دولة إلى أخرى.

ونصحت بأهمية مراجعة القوانين والتعليمات المنظمة لتداول الأدوية في دولة المقصد قبل السفر، لتجنب أي إشكاليات قانونية قد تعيق الرحلة أو تؤثر على سلامة المسافر.

كما أوصت المسافرين الذين يستخدمون أدوية بصفة منتظمة بضرورة اصطحاب وصفة طبية حديثة ومعتمدة، تتضمن اسم الدواء والحالة الطبية للمريض بشكل واضح، مع الالتزام بحمل الكميات المخصصة للاستخدام الشخصي فقط طوال مدة السفر.

ونشرت الهيئة روابط مواد الجداول الملحقة بنظام المخدرات في عدد من الدول، وللاطلاع عليها:

* المملكة العربية السعودية

* الإمارات العربية المتحدة

* الولايات المتحدة الأمريكية

* سلطنة عمان

وأشارت الهيئة إلى تلقي استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن: 15301، والموقع الرسمي عبر قسم "تواصل معنا". هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية الأدوية الخاضعة للرقابة سفر الادوية للخارج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور