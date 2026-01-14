تنبيه عاجل بشأن الأدوية الخاضعة للرقابة قبل السفر للخارج

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تنبيهًا للمسافرين بشأن الأدوية الخاضعة للرقابة قبل السفر إلى الخارج، في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتيسير إجراءات السفر.

وشددت الهيئة على ضرورة الانتباه إلى أن بعض الأدوية قد تكون خاضعة للرقابة الدولية أو لضوابط تنظيمية تختلف من دولة إلى أخرى.

ونصحت بأهمية مراجعة القوانين والتعليمات المنظمة لتداول الأدوية في دولة المقصد قبل السفر، لتجنب أي إشكاليات قانونية قد تعيق الرحلة أو تؤثر على سلامة المسافر.

كما أوصت المسافرين الذين يستخدمون أدوية بصفة منتظمة بضرورة اصطحاب وصفة طبية حديثة ومعتمدة، تتضمن اسم الدواء والحالة الطبية للمريض بشكل واضح، مع الالتزام بحمل الكميات المخصصة للاستخدام الشخصي فقط طوال مدة السفر.

ونشرت الهيئة روابط مواد الجداول الملحقة بنظام المخدرات في عدد من الدول، وللاطلاع عليها:

* المملكة العربية السعودية

* الإمارات العربية المتحدة

* الولايات المتحدة الأمريكية

* سلطنة عمان

وأشارت الهيئة إلى تلقي استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن: 15301، والموقع الرسمي عبر قسم "تواصل معنا". هنا