ديترويت - (أ ب):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة تفقدية الثلاثاء، في خط تجميع شاحنات فورد إف 150 ضمن رحلته إلى ولاية ميشيجان التي تهدف إلى الترويج لجهوده الرامية إلى دعم الصناعة الأمريكية وتبديد المخاوف بشأن تراجع سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الذي يؤثر سلبا على ميزانيات الأسر الأمريكية.

وزار ترامب قسم الإنتاج في مصنع ريفر روج بمدينة ديربورن، حيث اطلع على الشاحنات إف 150 وهي السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة - في مراحل إنتاجها المختلفة.

وشاهد عن كثب كيفية تصنيع طرازات البنزين والهجين، بالإضافة إلى طراز رابتور الذي يعمل بالبنزين فقط، والمصمم للاستخدام على الطرق الوعرة.

وتبادل الرئيس أطراف الحديث مع عمال خط التجميع الذين كانوا يرتدون سترات عاكسة للضوء - وقد صفق بعضهم عند وصوله - كما تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بيل فورد.

وقال ترامب: "جميع شركات صناعة السيارات الأمريكية تحقق أداء ممتازا .. إن الجودة لا تصدق".

وسيتوجه ترامب في وقت لاحق إلى مبنى كازينو موتور سيتي لإلقاء كلمة أمام أعضاء نادي ديترويت الاقتصادي.

وتأتي زيارة ترامب - وهي ثالث رحلة له إلى ولاية متأرجحة منذ الشهر الماضي للحديث عن سياساته الاقتصادية - في أعقاب تراجع أداء الجمهوريين في انتخابات نوفمبر الماضي في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي وغيرها، وسط مخاوف مستمرة بشأن قضايا المعيشة اليومية.

وتعهد البيت الأبيض بأن ترامب سيكثف جولاته الميدانية للتحدث مباشرة مع الجمهور حول ما يفعله لتخفيف مخاوفهم المالية.

وألمح الرئيس إلى أن المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف ما هي إلا "خدعة" أثارها الديمقراطيون دون داعٍ. مع ذلك، ورغم فرضه رسوما جمركية باهظة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم، فقد خفض ترامب بعضها فيما يتعلق بصناعة السيارات، بما في ذلك تمديد رسوم استيراد قطع غيار السيارات المصنّعة في الخارج حتى عام 2030.

وأعلنت شركة فورد الشهر الماضي إلغاء خططها لإنتاج سيارة إف 150 كهربائية، على الرغم من استثمارها مليارات الدولارات في مشاريع أوسع نطاقًا للسيارات الكهربائية، وذلك بعد أنخفضت إدارة ترامب أهدافها المتمثلة في أن تكون نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030، وألغت الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، واقترحت تخفيف قواعد الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور