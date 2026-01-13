كشفت مجموعة المنصور، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في السوق المصري، عن السيارة سبارك EUV الكهربائية بالسوق المحلي لأول مرة.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي ستتوفر السيارة بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي 899.000 جنيه.

تقدم شيفروليه سبارك الكهربائية (EUV) بمحرك بقوة 75 كيلووات (101 حصان) وعزم فوري يبلغ 180 نيوتن متر، وتتوفر ببطارية LFP بسعة 42 كيلووات/ساعة مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتر وفق معيار NEDC و298 كيلومتر وفق WLTP.

وتتميز عملية الشحن بالمرونة والسهولة لتناسب مختلف أنماط الحياة: شحن من المستوى الأول 3.2 كيلووات لشحن ليلي، وشحن من المستوى الثاني 7 كيلووات لشحن كامل في نحو سبع ساعات، بالإضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يرفع مستوى البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة فقط، أو يضيف 50 كيلومتر من المدى في عشر دقائق، وهو الحل المثالي لشحن سريع أثناء استراحة قصيرة.

تأتي سبارك بمنظومة أمان ذكية أبرزها الدخول الذكي بدون مفتاح وتشغيل السيارة دون استخدام اليدين لتجربة وصول سلسة، إلى وظيفة Buckle to Drive، و كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ووسائد هوائية متعددة، وحساسات ركن، ونظام تثبيت السرعة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً.

وفي الداخل، توفر شاشة معلومات وترفيه قياس 10.1 بوصة إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة تجربة اتصال متكاملة عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يبقي السائقين على تواصل دائم.

وتأتي سبارك الكهربائية خيارات ألوان جذابة تشمل: الأزرق البحري مع سقف أبيض قطبي، الأصفر الرياضي، الأزرق النمري، الرمادي الأنيق مع سقف أسود لامع، إضافة إلى لون الشاي الكريمي.

كما تتوفر سبارك بمجموعة من الإكسسوارات الحصرية مثل إضافات الهيكل الجانبية، الدرجات المساعدة، وحلول التخزين الذكية، مما يمنح السائقين فرصة لجعل سبارك الكهربائية انعكاساً حقيقياً لشخصيتهم.

تأتي شيفروليه سبارك الكهربائية EUV مدعومة بحزمة ضمان شاملة تشمل: ضمان السيارة لمدة 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160.000 كيلومتر، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات.