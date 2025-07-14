أسعار ومواصفات أحدث سيارة لعلامة رينو الفرنسية في مصر.. صور

القاهرة - (مصراوي):

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، الطراز الجديد كليًا من رينو داستر بالسوق المحلي خلال شهر يوليو الجاري بثلاث فئات من التجهيزات.

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية معلنة من وكيل العلامة الفرنسية تبدأ أسعار رينو داستر من مليون و224.900 جنيه للفئة H1، ومليون و324.900 للفئة H2، والفئة H3 الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي مليون و399.900 جنيه.

تأتي رينو داستر الـSUV الرياضية التي تعد أحدث سيارات العلامة الفرنسية في مصر، بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تبرز الواجهة الأمامية للسيارة داستر بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

تحتوي المقصورة على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

تتوفر رينو داستر بـ6 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني (ESP) ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist) ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning) وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى).

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