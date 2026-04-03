أعلنت مجموعة قصراوي جروب عن أحدث قائمة سعرية لسيارات أفاتار في السوق المصري، والتي شهدت زيادات جديدة تراوحت بين 60 و100 ألف جنيه، على مختلف الطرازات المطروحة خلال أبريل 2026.

قائمة أسعار أفاتار بعد الزيادة:

أفاتار 11

وشهدت سيارة AVATR 11 زيادات سعرية على جميع الفئات، حيث سجلت فئة Luxury موديل 2026 سعر 2 مليون و990 ألف جنيه، بينما بلغت فئة Performance نحو 3 ملايين و330 ألف جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Premium (4 Seats) إلى 3 ملايين و530 ألف جنيه.

أفاتار 12

كما ارتفعت أسعار AVATR 12 في السوق المحلي، لتسجل فئة Luxury موديل 2026 نحو 3 ملايين و50 ألف جنيه، فيما وصلت فئة GT إلى 3 ملايين و580 ألف جنيه.

وتقدم سيارات أفاتار في مصر حزمة مميزة من خدمات ما بعد البيع، حيث تأتي بضمان على المركبة لمدة 5 سنوات أو 120 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب ضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر.

كما تشمل المزايا المقدمة شاحن منزلي مجاني، وخدمة المساعدة على الطريق والطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى خدمة التوصيل من الباب إلى الباب مجانًا، فضلًا عن خدمات التحديثات الهوائية OTA مع باقة إنترنت مجانية.