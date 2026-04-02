ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية القبض على سائق سيارة تسبب في حادث مروع بطريق السادات، بعد ثبوت قيادته عكس الاتجاه، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وجاء ضبط المتهم عقب تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية، حيث تم تحديد هويته خلال وقت قصير، وتبين ارتكابه مخالفة جسيمة بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع مركبة أخرى.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث نتيجة القيادة الخاطئة، حيث أسفر الاصطدام عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

وتم إيداع السائق داخل مركز شرطة السادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.

عقوبة السير عكس الاتجاه بقانون المرور

وفي سياق متصل، شددت الجهات المعنية على خطورة السير عكس الاتجاه، باعتباره من أخطر المخالفات المرورية، حيث ينص قانون المرور على عقوبات مشددة تصل إلى غرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنيه، وتزداد إلى 20 ألف جنيه حال التسبب في إصابات أو وفيات.

كما تتضمن العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وتصل إلى سنتين في حالة الإصابة، بينما تتراوح بين 3 و7 سنوات في حالة الوفاة أو العجز الكلي، مع إلغاء رخصة القيادة وعدم استخراج رخصة جديدة إلا بعد انتهاء مدة العقوبة.

وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات المرورية والتعامل بحسم مع المخالفات الخطرة، وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من الحوادث على الطرق.