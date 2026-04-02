يقدم تحالف مجموعة الصافي والنصر للسيارات "SN Automotive" السيارة دونج فينج 007 في السوق المصري لأول مرة، والتي تأتي بمنظومة دفع هجينة من نوع المدى الممتد (REEV) خلال إبرايل الجاري.

تنتمي دونج فينج 007 إلى فئة السيارات الكهربائية الحديثة، وتأتي بتصميم رياضي وأبعاد متوازنة، حيث يبلغ طولها 4.91 متر، مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 454 لترًا.

تعتمد السيارة على نظام دفع يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، ومحرك كهربائي مسؤول عن الحركة، ما يوفر قيادة كهربائية سلسة مع مدى إجمالي يصل إلى 1200 كيلومتر.

تقدم السيارة حزمة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، والثبات الإلكتروني، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات. كما تأتي الفئة الأعلى مزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل مثبت السرعة التفاعلي، وتحذير الخروج عن المسار، ومساعد الكبح الطارئ.

تتميز المقصورة الداخلية بتجهيزات تكنولوجية متطورة، تشمل شاشات رقمية، ومعالج سنابدراجون 8155، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ونظام صوتي يضم 20 مكبر صوت، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف.

تتوفر دونج فينج 007 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و550 ألف جنيه، مع ضمان يصل إلى 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر.