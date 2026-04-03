تحولت شوارع وسط القاهرة إلى معرض مفتوح للسيارات التاريخية، مع انطلاق فعاليات الموكب السنوي للسيارات الكلاسيكية 2026، الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري، في مشهد احتفالي استثنائي جمع بين عبق الماضي وحيوية الحاضر، وسط حضور لافت لعشاق هذا النوع الفريد من السيارات.

بدأت الفعاليات من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل، حيث اصطفت أكثر من 60 سيارة كلاسيكية في مشهد بصري جذاب، يعكس تطور صناعة السيارات عبر عقود مختلفة، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور وتوثيق الحدث.

وشهدت الاحتفالية مشاركة سيارات نادرة تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، إلى جانب طرازات تحمل قيمة تاريخية خاصة، ما منح الموكب طابعًا مميزًا يعكس ثراء وتنوع عالم السيارات الكلاسيكية.

وانطلقت المسيرة الاستعراضية لتجوب عددًا من شوارع العاصمة، مرورًا بأبرز المعالم الحيوية، وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية، قبل أن تعود مجددًا إلى نقطة البداية، في عرض أنيق جذب أنظار المارة وأعاد للأذهان سحر التصميمات القديمة.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار عضوية النادي بالاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية، بما يعكس التزامه بالحفاظ على هذا الإرث العالمي، وإتاحة منصة لهواة السيارات النادرة لتبادل الخبرات واستعراض مقتنياتهم.

من جانبه، أكد المهندس علي عيسى أن الموكب يمثل محطة مهمة ضمن جهود الحفاظ على التراث، خاصة مع تزامنه هذا العام مع مرور 102 عام على تأسيس النادي، و60 عامًا على إنشاء الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى خطة لإحياء “رالي الفراعنة” واستعادة مكانة مصر في رياضة السيارات.

فيما أوضح منير الزاهد أن الإقبال الكبير يعكس تنامي الاهتمام بثقافة السيارات الكلاسيكية في مصر، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على العرض، بل يمتد إلى نشر الوعي بأساليب الصيانة والحفاظ على هذا التراث.

وأشار وائل عبدالجليل إلى أن الاحتفالية تحمل بعدًا مجتمعيًا، لتزامنها مع أول جمعة من أبريل وفعاليات يوم اليتيم، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الدور الثقافي للنادي.

ويُعد موكب السيارات الكلاسيكية أحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها النادي، حيث يجسد اهتمامه بالحفاظ على التراث المرتبط بعالم السيارات، إلى جانب دوره في دعم السياحة الثقافية والترفيهية، وتقديم صورة حضارية تعكس عمق التاريخ المصري في هذا المجال.