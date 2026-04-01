تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي لعلامة رينو التجارية في مصر، السيارة رينو تاليانت خلال شهر أبريل 2026 الجاري كأرخص سيارة أوروبية مزودة بناقل حركة أتوموتيك في مصر على الرغم من ارتفاع أسعارها 50 ألف جنيه خلال الأيام الماضية.

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 725,000 جنيه للفئة Evolution، فيما جاءت فئة Techno بسعر 775,000 جنيه.

نستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو تاليانت بمصر:

محرك رینو تالیانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .مساحات وأبعاد رینو تالیانت

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تجهيزات الأمان في رينو تالیانت

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تجهيزت رينو تالیانت

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

